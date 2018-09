TomTom zwaar onder vuur op Damrak

Jos Versteeg is geen kenner maar een TomTom hater...



TomTom staat met 235mln aandelen nu voor 1,5mrd als market cap, eind dit jaar netto 200mln cash op de bank. Ondernemingswaarde van 1,3mrd dus...



Ebitda was halverwege het jaar al 106mln en dat wordt 200mln in 2018. We doen momenteel dus 6,5x ebitda...



Telematics poot is ca. 1mrd waard (zie fleetmatics), hou je 300mln over voor de maps business...



Orderboek Automotive is >2mrd en gaat veel meer dan 300mln nettowinst geven.



HERE werd verkocht voor 3-3,5mrd ondernemingswaarde



Wie plukt deze assets? Kan niet lang meer duren.