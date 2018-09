Grote autogroep gaat samenwerken met Google

18-9-2018 10:43:05Beursblik: autodeal Google doodsteek voor TomTom=======================================(ABM FN-Dow Jones) Het bericht dat Google in zee gaat met autofabrikanten Renault, Nissan en Mitsubishi is de doodsteek voor het aandeel TomTom, zegt analist Jos Versteeg van InsingerGilissen.TomTom heeft altijd gezegd dat autofabrikanten geen Google in hun auto willen, omdat ze dan hun gebruikersdata kwijt zijn. Dat verhaal gaat dus niet meer door, zei Versteeg. De deal van Google met de genoemde autofabrikanten betreft precies het deel van de automarkt waar TomTom zich op richt.Volgens de analist is Google Maps met afstand het beste navigatie- en verkeersinformatiesysteem en willen klanten dat dus in hun auto hebben. Dit is desastreus voor TomTom, meent Versteeg, die de enorme koersdaling voor het aandeel in reactie op het nieuws gerechtvaardigd vindt.Het aandeel TomTom verloor dinsdag 27 procent op 6,20 euro.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.