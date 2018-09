TomTom krijgt zware klap op beurs

"Timberwolf 17 jul 2017 om 13:27



Er zit een vaste schare fanboys van dit aandeel op de fora van iex/debeurs, die vast houden aan hun overtuiging dat TT het gaat scoren in autonoom rijden. De potentie van die ontwikkeling is evident, maar de fans van TT vergeten even dat het helemaal niet duidelijk is wie zal domineren in die technologie. Het meest voor de hand liggende scenario is dat auto's in de toekomst net zoals computers en telefoons een OS zullen hebben met autonomous driving functie. De kans dat Apple, Google, Tesla e.d. degenen zullen zijn die dominant worden in deze platforms in beduidend hoger dan dat TT als winnaar zal bovendrijven. Ik geloof eigenlijk helemaal niet in de kansen van Tomtom. TT is traag en Goddijn c.s. hebben al laten zien dat ze geen visionaire leiders zijn. Ja, ze zaten goed met PNDs maar als we kijken naar sporthorloges of actiecamera's dan zijn ze consequent de volgers geweest en niet de innovators. PNDs sterven een langzame dood, de gadgets zijn relatief marginaal en hun functionaliteit wordt consequent overgenomen door smartphones (dan wel de apple watch). Dus de telemetrie en de digitale kaarten blijven de meest interessante onderdelen van TT. Ik denk persoonlijk dat ook de zakelijke markt voor tracking en routing op enig moment door de tech-giganten zal worden aangevallen. De digitale kaarten zijn een soort joker; TT fans roepen al jaren dat dit een unieke asset is maar helaas is daarvan bij de monetization weinig gebleken. Ik ben van mening dat kaarten simpelweg een commodity zullen worden die wordt weggegeven door de tech-giganten in de strijd om het dominante besturingsplatform voor auto's. De vraag is dan of er iemand aan komt kloppen in Amsterdam om het van TT te kopen. En dat is de speculatie die al jaren gaande is. Misschien, wellicht, mogelijkerwijs."



Waar zijn de fanboys nu? ...I rest my case.