Europees kartelonderzoek Duitse autobouwers

BRUSSEL (AFN) - De Europese Commissie is een diepgaand kartelonderzoek begonnen naar de Duitse autofabrikanten BMW, Daimler en Volkswagen. Zij worden door Brussel ervan verdacht onderling afspraken gemaakt te hebben rond uitstoottechnologie.

Daarbij werd mogelijk afgesproken elkaar niet te concurreren bij de ontwikkeling en introductie van technologie voor het verminderen van uitstoot. Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) stelt dat als dit kartel wordt bewezen, consumenten daardoor niet de mogelijkheid kregen om minder vervuilende auto's te kopen, terwijl de bedrijven de technologie wel beschikbaar hadden. De commissie wijst erop dat de opening van het formele onderzoek nog niks zegt over de uitkomst.

In oktober vorig jaar deden inspecteurs van de Europese Commissie invallen bij BMW, Daimler, Volkswagen en VW-dochters Audi en Porsche in verband met de zaak. Als wordt bewezen dat er illegale afspraken zijn gemaakt kan dat leiden tot hoge boetes voor de bedrijven.

Opgebiecht

In juli vorig jaar meldde Der Spiegel dat de commissie in de zomer van 2016 informatie heeft gekregen over het bestaan van het kartel. De automakers zouden sinds 1990 informatie over modellen, kosten en leveranciers hebben uitgewisseld. Daarbij zouden meer dan tweehonderd werknemers van de bedrijven betrokken zijn geweest. Volkswagen en Daimler zouden dit vorig jaar in Brussel hebben opgebiecht.

Overigens heeft de commissie geen aanwijzingen gevonden dat de autobedrijven samenwerkten met sjoemelsoftware om zo de uitstoot te manipuleren bij laboratoriumtesten. De fraude met uitstootwaarden heeft Volkswagen miljarden gekost.