AMSTERDAM (AFN) - Kledingbedrijf FNG is goed gepositioneerd om beter te presteren dan sectorgenoten. Dat stellen analisten van ING dinsdag in een rapport over het bedrijf. Ze gaan het aandeel volgen met een koopadvies en een koersdoel van 30 euro.

De kenners noemen FNG, dat tien modemerken voert en verkoopt via meer dan 2000 winkels en een netwerk van online filialen, een snelgroeiende onderneming. FNG is volgens de analisten sterk wat betreft zijn omni-channel aanbieding, dus het gecombineerde online en offline aanbod. In potentie is er bij het bedrijf ook meer dan genoeg ruimte voor margeherstel.

Het aandeel FNG stond dinsdag omstreeks 09.35 uur onverhandeld op 25 euro.