Sunderland en Mohaupt kleiner in Adyen

AMSTERDAM (AFN) - N.V. Sunderland en H.S.J. Mohaupt hebben hun belang in Adyen verkleind. Dat bleek dinsdag uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Het kapitaalbelang en stemrecht van Sunderland in Adyen is verkleind van 5,21 procent tot 4,43 procent. Dat van Mohaupt ging van 3,49 procent naar 2,98 procent. Onlangs bleek overigens al dat vroege investeerders deels waren uitgestapt. Adyen gaf toen aan, zonder namen te noemen, dat het ging om kleine minderheidsaandeelhouders die al voor de beursgang geld in Adyen hadden gestoken.

Uit de meldingen bij de toezichthouder bleek overigens verder dat EuroPacific Growth Fund nu een kapitaalbelang van 3,77 procent zonder stemrecht heeft in Adyen. Deze partij had nog geen belang in het bedrijf volgens de registers van de AFM. Capital Group International heeft geen kapitaalbelang en een stemrecht van 4,08 procent. Ook van hen is geen eerdere melding te vinden in de archieven van de waakhond.