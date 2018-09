Opslagverhuurder Shurgard naar beurs Brussel

Gepubliceerd op | Views: 411

MUNSBACH (AFN) - De Luxemburgse internationale opslagverhuurder Shurgard Self Storage Europe wil naar de beurs in Brussel. Dat werd dinsdag formeel aangekondigd. Het beursdebuut zal waarschijnlijk ,,in de nabije toekomst'' plaatsvinden en is onder meer afhankelijk van de marktomstandigheden.

Ook moeten verschillende toezichthouders nog akkoord gaan met noteringsdocumenten. Shurgard wil met het op te halen kapitaal de groei van de onderneming ondersteunen en een lening herfinancieren. De aandelen zullen geplaatst worden bij institutionele partijen.

Het bedrijf heeft 228 zogenoemde self-storage centra en ongeveer 1,2 miljoen netto verhuurbare vierkante meters in zeven landen. Dat zijn naast Nederland en België ook Frankrijk, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Denemarken. In Europa heeft Shurgard momenteel 150.000 klanten. Bij het bedrijf, deels eigendom van het Amerikaanse Public Storage, werken meer dan 700 mensen.

Shurgard blies in de zomer van 2007 overigens nog op de valreep een beursgang af, vanwege slechte belangstelling bij beleggers.