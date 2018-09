Pershing wil aandelen Howard Hughes verkopen

Gepubliceerd op | Views: 310

AMSTERDAM (AFN) - Het in Amsterdam genoteerde investeringsbedrijf Pershing Square Holdings is van plan een deel van zijn aandelen in The Howard Hughes Corporation (HHC) te verkopen. De verkoop moet uiterlijk eind november een feit zijn. Pershing heeft hiervoor een transactieplan opgesteld.

HHC is een beursgenoteerd vastgoedfonds. Volgens Pershing hangt de verkoop samen met management van de beleggingsportefeuille. Pershing stelt dat HHC een aantrekkelijke investering op de lange termijn blijft, maar dat het bedrijf momenteel wel duidelijk wordt ondergewaardeerd op de beurs. Na afronding van de verkoop zal Pershing direct of indirect een belang van 12,9 procent in HHC hebben.