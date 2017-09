Medicijn Pharming genoemd in brief FDA

Gepubliceerd op | Views: 702 | Onderwerpen: biotechnologie

WASHINGTON (AFN) - Het medicijn Ruconest van biotechnoloog Pharming wordt genoemd in een brief van de Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration (FDA). Het is een van de in totaal vier middelen die een goede vervanging zijn voor het door leveringsproblemen getroffen Cinryze.

De FDA heeft, zo stelt het in een brief gedateerd op 15 september, van patiënten, artsen en apotheken vernomen dat ze niet goed aan Cinryze kunnen komen. Cinryze wordt sinds 2008 geproduceerd door het Nederlandse Sanquin voor de Amerikaanse markt. Voor de bereiding van Cinryze wordt Amerikaans plasma gebruikt dat eigendom is van partner Shire.

Naast Ruconest van Pharming worden ook Berinert van CSL Behring, Firazyr van Shire en Kalbitor van Dyax Corporation genoemd in het document.

Eerder waren er overigens ook al leveringsproblemen voor Cinryze, dat evenals Ruconest en de andere middelen gebruikt wordt voor patiënten met angio-oedeem, een ziekte waarbij zacht weefsel gevaarlijk kan opzwellen.