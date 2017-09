Gepubliceerd op | Views: 272 | Onderwerpen: Peter Paul de Vries

ROTTERDAM (AFN) - Accountantsbureau Mazars ziet een grotere rol voor accountants weggelegd als een onderneming te laat is met zijn jaarcijfers. Dat schrijft de accountant van investeringsmaatschappij Value8 in een brief aan de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB).

Value8 heeft nog altijd geen goedkeurende verklaring van de accountant over de jaarrekening van 2016 verkregen. Dat had al zo'n 4 maanden geleden geregeld moeten zijn.

Mazars doet de uitspraken als antwoord op vragen van de VEB. De accountant schrijft dat ,,vanuit de publieke rol van de accountant'' financiële markten gebaat zouden kunnen zijn als die accountant ,, een rol vervult bij het uitbrengen van belangrijke persberichten door beursfondsen in situaties als de onderhavige''.

Als de VEB om een wetswijziging zou vragen, dan zou Mazars zo'n aanvraag steunen.