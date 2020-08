S&P 500 stijgt naar record op gemengd Wall Street

Geweldig!! Wal-Mart zegt letterlijk: als de geldpersen niet gaan draaien krijgen we een moeilijk kwartaal. Heel Amerika aan het geld-infuus. De huizenbouw is sterk gestegen.....dankjewel ome Donald voor deze cijfers!!!! Jammer dat je geen individuele invloed hebt op de bedrijfscijfers van individuele bedrijven, anders was het daar ook een en al hosanna. In het begin van de corona crisis zei je nog: Amerika heeft misschien straks wel 100.000 corona slachtoffers, het zijn er inmiddels 170.000. Maar ach....Trumpie zal en moet de 2e termijn halen. Kost wat kost. En daar horen nou eenmaal hoge beurskoersen bij. Fantastisch dat hij dit ook nog voor elkaar krijgt.

Wat zal de klap straks groot zijn!!!!