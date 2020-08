Sterk herstel woningbouw VS in juli

Gepubliceerd op | Views: 429 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De huizenbouw in de Verenigde Staten is in juli opnieuw sterk gestegen. De sector herstelt al sinds mei van een zware terugval als gevolg van de coronacrisis en de beperkende maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan. Volgens de Amerikaanse overheid ging het aantal in aanbouw genomen woningen vorige maand met 22,6 procent omhoog tot net geen 1,5 miljoen huizen in vergelijking met een maand eerder.

Daarmee viel dat herstel veel sterker uit dan gedacht want economen hadden voor juli in doorsnee gerekend op een stijging van het aantal in aanbouw genomen woningen met 5 procent. In juni was een bijgestelde stijging met 17,5 procent te zien.

Het ministerie maakte verder bekend dat het aantal afgegeven bouwvergunningen vorige maand met 18,8 procent is toegenomen, eveneens veel meer dan verwacht. In juni was hier nog een stijging met 3,5 procent te zien.