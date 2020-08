Amerikanen bestellen massaal online bij supermarktreus Walmart

Gepubliceerd op | Views: 689

BENTONVILLE (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse supermarktconcern Walmart heeft zijn verkopen via het internet in de Verenigde Staten in het afgelopen coronakwartaal bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. 's Wereld grootste werkgever, met meer dan 2 miljoen mensen in dienst, profiteerde flink van het gehamster van levensmiddelen en huishoudelijke producten. Ook andere artikelen bleken het goed te doen, doordat veel Amerikanen hun crisisuitkering gebruikten om nieuwe spullen te kopen.

Alles bij elkaar verkocht Walmart voor bijna 138 miljard dollar producten en diensten. Dat was ongeveer 6 procent meer dan in het tweede kwartaal vorig jaar, ondanks dat de onlinewinkel Flipkart in India op last van de overheid zijn activiteiten tijdelijk moest staken. Ook in landen in Afrika en Centraal-Amerika kampte Walmart met tijdelijke sluitingen van activiteiten.

De operationele winst steeg met 8,5 procent en onder de streep resteerde 6,4 miljard dollar, tegen 3,7 miljard dollar een jaar terug. De nettowinst werd extra vooruit geholpen door een grote bate in verband met de investering in het Chinese webwinkelbedrijf JD.com. Daartegenover stonden extra kosten om Walmart door de virusuitbraak te loodsen. De online-activiteiten in de VS waren afgelopen periode ook nog steeds verlieslatend, zegt Walmart. Maar volgens het concern lukte het mede dankzij de verkoopspurt wel om het verlies hier flink terug te dringen.

De supermarktreus heeft geen financiële verwachtingen uitgesproken voor de tweede helft van het jaar. Dat komt door de grote onzekerheid die rond de virusuitbraak hangt. Ook is er nog geen duidelijkheid over nieuwe crisissteun van de Amerikaanse overheid. Dat laatste kan erg van invloed zijn op het winkelgedrag van Amerikanen.

Walmart is in de VS een branchegenoot van Ahold Delhaize, dat onlangs ook al sterke resultaten naar buiten bracht. Het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com behaalt de laatste jaren het merendeel van zijn omzet aan de overzijde van de Atlantische Oceaan.