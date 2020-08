'Kosten Kendrion onder controle'

Gepubliceerd op | Views: 368

AMSTERDAM (AFN) - Maker van elektromagnetische componenten Kendrion is met een sterke set resultaten op de proppen gekomen. Dat concluderen analisten van ING, die met name te spreken zijn over de wijze waarop het bedrijf de kosten onder controle heeft weten te houden.

De omzet van Kendrion viel 9 procent hoger uit dan waar kenners van ING op hadden gerekend. Daarbij lukte het de onderneming om een positief bedrijfsresultaat in de boeken te zetten, waar op een tekort werd gerekend. ING is ook positief over de verbeterde winstmarge die is gerealiseerd.

Het bedrijf profiteerde ook van verschillende steunmaatregelen in landen waar het actief is. Dit deed het bedrijf volgens ING slim. Ook afspraken binnen bankconvenanten die Kendrion wist te realiseren is volgens ING een belangrijk gegeven. Daarmee is een hoop onzekerheid weggenomen.

ING blijft Kendrion volgen met een hold-advies en een koersdoel van 12,25 euro. Het aandeel noteerde dinsdag rond 13.00 3,6 procent hoger op 12,80 euro.