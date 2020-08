'Intesa Sanpaolo gaat rol spelen bij overname Borsa Italiana'

Gepubliceerd op | Views: 0

TURIJN (AFN/BLOOMBERG) - De Italiaanse bank Intesa Sanpaolo neemt waarschijnlijk een belang in Euronext bij de mogelijke overname van Borsa Italiana, het bedrijf achter de Italiaanse effectenbeurs. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg. De Italiaanse overheid probeert naar verluidt samen met Euronext om Borsa Italiana over te nemen.

Het Italiaanse beursbedrijf is nu nog in handen van London Stock Exchange (LSE), het bedrijf achter de beurs in Londen. Die beursuitbater moet echter onderdelen afstoten om goedkeuring te krijgen van de Europese Commissie voor de overname van dataleverancier Refinitiv en wil daarom een deel van Borsa Italiana of het hele bedrijf verkopen.

Euronext wordt al langer gezien als belangrijke kandidaat om Borsa Italiana over te nemen. Als dat samen met Italië gebeurt zou Euronext eigenaar kunnen worden van de beurs in Milaan en zou de Italiaanse staatsbank Cassa Depositi e Prestiti een belang kunnen nemen in de pan-Europese beursuitbater. Dat zou ongeveer even groot kunnen worden als de 8 procent die de Franse staat via de Caisse des Dépôts et Consignations in handen heeft. Intesa zou een belang van 2 procent kunnen krijgen in Euronext, net als de Franse bank BNP Paribas heeft.