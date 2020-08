BAM-dochter aan de slag met kantoorpand Newcastle

Gepubliceerd op | Views: 339

NEWCASTLE (AFN) - De Britse BAM-dochter BAM Construction gaat in opdracht van Home Group aan de slag met een nieuw hoofdkantoor voor de de Britse woningcorporatie. Het nieuwe onderkomen in Newcastle telt zes verdiepingen.

Bijna 700 van de 2600 medewerkers van Home Group moeten medio 2022 hun intrek nemen in het nieuwe pand. BAM werkt bij de realisatie samen met ontwikkelaar Ask Real Estate. Financiële details over het project zijn niet bekendgemaakt.