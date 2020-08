'Gissen naar impact problemen op resultaten BAM'

Gepubliceerd op | Views: 546

AMSTERDAM (AFN) - Het is gissen naar de resultaten van bouwer BAM, die naast de coronaperikelen geplaagd wordt door andere obstakels, zoals problemen internationaal, een aangekondigde herstructurering en kostenposten door projecten uit het verleden. Kenners van ING trokken onlangs al hun prognoses in nadat de bouwer met een winstwaarschuwing was gekomen. Het bedrijf opent donderdagmorgen de boeken.

BAM waarschuwde onlangs voor een operationeel tekort voor belastingen van 130 miljoen euro tot 150 miljoen euro over de eerste zes maanden van dit jaar. Naast de coronacrisis is ook de situatie bij BAM International allerminst rooskleuring.

Ook schikte BAM voor een bedrag van 40 miljoen euro met de stad Keulen vanwege de vele problemen rond de aanleg van een metrolijn in de Duitse stad in maart 2009. Verder zijn er zorgen over de ontwikkeling van de Nederlandse infratak en de Duitse bouwdivisie

BAM zei eerder al zijn activiteiten buiten Europa af te gaan bouwen. De onderneming kreeg voor een periode van twaalf maanden een aantal vrijstellingen op bepaalde bankafspraken, zogenoemde waivers, na tegenvallers. ING wijst er in het bijzonder op dat de voorspelbaarheid van de bedrijfsprestaties van BAM vrij laag is. De bedrijfsverliezen die BAM rapporteert zijn ook meer bedrijfsspecifiek, dan corona-gerelateerd, concluderen ze.

Volgens de kenners is het goed mogelijk dat BAM met drastische besparingsmaatregelen komt. Het bedrijf heeft maar beperkt de mogelijkheid om snel geld uit het eigen portfolio te trekken. Als voorbeelden worden de verkoop van de Britse en Duitse tak genoemd. Mogelijk dat BAM ook tornt aan de grondbankpositie in Nederland. Verder wordt een aandelenemissie niet uitgesloten evenals de verkoop van kleinere dochters.

Na 1 september moet meer duidelijk worden over de koers van BAM als de nieuwe topman Ruud Joosten de leiding krijgt bij de bouwer. Belangrijk voor BAM is zijn bewezen trackrecord in transformatieprogramma's, waarmee hij organisaties verbeterde, evenals hun operationele prestaties en marges. De aanstelling van Joosten is nog wel afhankelijk van de goedkeuring van de aandeelhouders. Die komen daarvoor op 24 augustus bijeen.