Marks & Spencer schrapt 7000 banen vanwege crisis

Gepubliceerd op | Views: 39

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse warenhuisketen Marks & Spencer (M&S) gaat vanwege de crisis stevig ingrijpen in het personeelsbestand. De onderneming maakte bekend dat 7000 banen verdwijnen, omdat shoppers als gevolg van de coronaperikelen wegblijven uit de winkels.

De ingreep moet in de komende maanden plaatsvinden. Niet alleen het personeel in de Britse winkels van de keten moet vrezen voor hun baan, ook op kantoor verdwijnen arbeidsplaatsen. Wereldwijd heeft M&S circa 85.000 mensen in dienst. Circa 90 procent van het personeel werkt in het Verenigd Koninkrijk.

M&S kampt sinds de versoepeling van de lockdownmaatregelen met tegenvallende verkopen. In de voorbije drie maanden was sprake van een daling van de opbrengsten met 39 procent bij de kleding- en homedivisie. Daartegenover stond wel een stijging van de opbrengsten van de voedingsmiddelen met 2,5 procent.

Volgens M&S blijft de toekomst uiterst onzeker, waarbij ook wordt gewezen op de aanhoudende malaise in de winkelstraat, mede door de online-concurrentie. Het bedrijf probeert gedwongen ontslagen waar mogelijk te voorkomen. Op sommige afdelingen zal de onderneming extra banen creëren. Ook bij M&S heeft de crisis de onlineverkopen aangejaagd, waarmee ook nieuwe mogelijkheden ontstaan.