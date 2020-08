quote: Jopie1962 schreef op 18 augustus 2020 09:27:

'Softwareconcern Oracle is ook in de race om TikTok in te lijven'



Dat is heel leuk voor de gebruikers van Oracle-software: als je database dan weer eens niet goed functioneert, dan kun je lekker tiktoks gaan bekijken.

Ik dacht ook al, waar vult dit de activiteiten van Oracle aan, ze doen helemaal niets met Social media, het zou geen toegevoegde waarde hebben en Oracle heeft geen positie in die markt en is ook niet in staat om zo te denken.Verouderde platforms worden genoemd en ook nog eens verouderde middelen. voornamelijk praten over blogs, zo jaren 2010..maar u heeft de vraag beantwoord.. maar om daarvoor nu 30 miljard neer te gaan tellen zodat mensen die wachten op de uitkomst van een query tijdverdrijf te geven is een beetje veel van het goede..