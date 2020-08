AEX over breed front omlaag

Waarom daalt de aex 2 tot 10 voudig vergeleken met de daling van wallsrreet en vooral op onzekerheden van usa zelf. Wallstreet negeert deze onzekerheden en wij prijzen dit 10x keer in. Hoe vaak is Corona in usa, strijd tussen usa en china, nog geen goedkeuring steunpakket usa etc...we dalen het hardst continue en usa lacht om deze non issue zaken doot continie alltime high aan te tikken voor s&p en nasdaq etc.