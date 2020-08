'Vrijwel vlakke opening voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 1.547

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal dinsdag waarschijnlijk vrijwel vlak openen. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met kleine koersuitslagen te beginnen. De politieke impasse in Washington over het nieuwe steunpakket voor de Amerikaanse economie en de spanningen tussen de VS en China over de Chinese techbedrijven zorgen voor terughoudendheid. Op het Damrak kwamen chemicaliëndistributeur IMCD en producent van elektromagnetische componenten Kendrion met kwartaalberichten.

IMCD heeft de eerste helft van 2020 afgesloten met meer winst op een hogere omzet. De resultaten van de chemicaliëndistributeur werden vooruitgeholpen door eerdere overnames. Topman Piet van der Slikke rept van sterke prestaties, maar wijst erop dat de marktomstandigheden uitdagend blijven. Vanwege de onzekerheid over de duur van de crisis en de impact ervan op de wereldeconomie is het volgens het bedrijf onmogelijk om op de korte termijn vooruitzichten te schetsen.

Kendrion heeft dit jaar te lijden onder de malaise in de auto-industrie als gevolg van de coronacrisis. Door fabriekssluitingen in verschillende landen vanwege lockdownmaatregelen rolden minder nieuwe auto's van de band. Daarmee waren de producten van Kendrion ook minder nodig. In China was al wel sprake van herstel. Volgens topman Joep van Beurden heeft het bedrijf in het tweede kwartaal strikte kostenbeheersingsmaatregelen toegepast en volledig gebruik gemaakt van beschikbare ondersteuningspakketten van overheden.

De aandelen van techinvesteerder Prosus en luchtvaartcombinatie Air France-KLM zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Analisten van Jefferies schroefden hun aanbeveling voor Prosus terug, terwijl de marktkenners bij Bernstein negatiever werden over Air France-KLM.

De Europese beurzen sloten maandag licht hoger. De AEX-index klom 0,4 procent tot 562,94 punten en de MidKap won 0,4 procent tot 810,39 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,6 procent. Ook Wall Street ging overwegend vooruit. De Dow-Jonesindex daalde 0,3 procent tot 27.844,91 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent en techgraadmeter Nasdaq dikte 1 procent aan tot een nieuwe recordstand.

De euro was 1,1891 dollar waard tegen 1,1868 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 42,63 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 45,16 dollar per vat.