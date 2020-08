Japanse beurs sluit met klein verlies

Gepubliceerd op | Views: 378 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is dinsdag met een klein verlies gesloten. Beleggers grepen een stijging van de Japanse yen aan om opnieuw wat winst te nemen na de recente sterke opmars. De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China. Een nieuwe recordstand van de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq bood daarbij enige steun aan de handel.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 0,2 procent lager de dag uit op 23.051,08 punten. Het was de tweede verliesbeurt op rij. De Japanse exportbedrijven stonden onder druk door de duurdere yen. Ook de Japanse luchtvaartmaatschappijen werden van de hand gedaan na zwakke passagierscijfers tijdens de belangrijke vakantieperiode in het land eerder deze maand.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de plus. De Trump-regering heeft de sancties die gelden tegen de Chinese techreus Huawei aangescherpt. Ook heeft het Witte Huis extra aandacht voor de populaire filmpjesapp TikTok. Huawei wordt net als TikTok door de VS verdacht van spionagepraktijken.

In Hongkong daalde de Hang Seng-index 0,1 procent. In Seoul, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, verloor de Kospi 1,7 procent. De All Ordinaties in Sydney steeg 0,9 procent. De Australische mijnbouwgigant BHP daalde 0,3 procent na tegenvallende resultaten over het afgelopen boekjaar, dat liep tot eind juni.