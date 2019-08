Beursweek in teken Fed en restje resultaten

Gepubliceerd op | Views: 559 | Onderwerpen: Federal Reserve

AMSTERDAM (AFN) - De aankomende beursweek staat voor een belangrijk deel in het teken van de centrale banken in de Verenigde Staten en Europa. Verder komen er nog een aantal grote en minder grote bedrijven met resultaten. Beleggers krijgen ook de nodige macro-economische cijfers op zich af. Daarnaast speelt ook de handelsonrust nog altijd een flinke rol op de beursvloeren.

Op woensdag komt de Federal Reserve naar buiten met de notulen van de meest recente beleidsvergadering, waarbij voor het eerst sinds de financiële crisis de rente werd verlaagd. In die aantekeningen zal worden gespeurd naar aanwijzingen over toekomstige rentestappen. De woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell zullen een dag later bij de jaarlijkse bankiersbijeenkomst in Jackson Hole minstens zo nauwkeurig op een goudschaaltje worden gewogen.

In Europa komt ook de ECB met notulen van de laatste beleidsvergadering, dat gebeurt op donderdag. Verder zal in Europa gedurende de week worden gelet op cijfers over de inflatie en het consumentenvertrouwen en inkoopmanagersindexen over onder meer Duitsland.

Bouwbedrijven

Op het Damrak in Amsterdam zal door beleggers worden gekeken naar cijfers van de bouwbedrijven Heijmans, BAM en Boskalis. Verder komen onder meer verzekeraar ASR en betalingsverwerker Adyen met cijfers. Ook is er aandacht voor de buitengewone aandeelhoudersvergadering van het Zuid-Afrikaanse Naspers, dat bij die gelegenheid spreekt over zijn plannen voor een beursgang van zijn internationale consumentenactiviteiten.

In de VS wordt uitgekeken naar de cijfers van de winkelbedrijven Target, Home Depo, Kohl's en Foot Locker. Verder komen over de grens resultaten van onder meer BHP Billiton, Rosneft en Estée Lauder.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot vrijdag een turbulente week af met een plus van 1,3 procent op 541,94 punten. De MidKap klom 1,5 procent tot 788,07 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 1,3 procent. De beurs in Londen won 0,8 procent. Ook Wall Street eindigde een week met grote plussen en minnen met een positieve noot.