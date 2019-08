'Deal door bestuurder Novartis vóór schandaal'

Gepubliceerd op | Views: 559

ZÜRICH (AFN/BLOOMBERG) - Een hooggeplaatste bestuurder van farmaceut Novartis heeft voor omgerekend meer dan 850.000 euro aan aandelen verkocht in de periode vlak voordat een schandaal rondom het kandidaat-medicijn Zolgensma naar buiten kwam. De verdachte testgegevens waren toen intern al wel bekend en gemeld bij de toezichthouder, maar het was nog niet openbaar gemaakt.

In een reactie tegenover SonntagsZeitung zegt Novartis dat de betrokken medewerker niet beschikte over relevante informatie. De waarde van Novartis op de beurs ging in de periode na de aandelenverkoop stevig omlaag.

Het Zwitserse concern was sinds 14 maart op de hoogte van een probleem met de onderzoeksdata over Zolgensma, maar meldde dat pas op 24 mei bij de FDA. Toen was het middel, met een prijskaartje van 2,1 miljoen dollar het duurste medicijn ter wereld, inmiddels al goedgekeurd. Er zou overigens geen gevaar zijn bij het gebruik.