Nieuwe topman BMW komt uit eigen gelederen

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - Autoconcern BMW heeft een nieuwe topman gevonden. Oliver Zipse, de huidige chef productie, volgt volgende maand Harald Krüger op die onlangs zijn vertrek aankondigde. In mei doken al geruchten op over interne twijfels bij het Duitse bedrijf of Krüger wel de juiste man op de juiste plaats was.

De 53-jarige Krüger staat sinds 2015 aan het roer bij het bedrijf. Hij was bij zijn aantreden in dat jaar de jongste topman van een van de grote automakers. Onder zijn leiding verloor BMW steeds meer terrein op het vlak van luxe auto's aan concurrent Mercedes-Benz van autobouwer Daimler. De moeilijkere marktomstandigheden hebben ook de winsten onder druk gezet.

Opvolger Zipse is 55 jaar en werkt net als Krüger al bijna drie decennia voor BMW. Van hem is bekend dat hij een voorstander is van een productiesysteem dat elektrische en conventionele auto's in dezelfde productielijn kan maken, om de flexibiliteit te vergroten bij onzekere vraag. In tegenstelling tot de meeste topmanagers bij BMW heeft hij ook in het buitenland gestudeerd. In de jaren tachtig volgde hij colleges computerwetenschappen en wiskunde aan de Universiteit van Utah.