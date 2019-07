Value8-bedrijf Sucraf houdt verlies beperkt

Gepubliceerd op | Views: 427 | Onderwerpen: Peter Paul de Vries

DIEGEM (AFN) - Sucraf heeft in het eerste halfjaar 12.000 euro verlies geleden, tegen 13.000 een jaar eerder. Daarmee is de Belgische lege beurshuls, waarin investeerder Value8 een belang van 75 procent heeft, er naar eigen zeggen wederom in geslaagd om de instandhoudingskosten van de beursgenoteerde vennootschap zeer laag te houden.

Het aan de beurs in Brussel genoteerde Sucraf heeft de afgelopen maanden met enkele serieuze partijen verkennende gesprekken gevoerd over het onderbrengen van nieuwe activiteiten in het bedrijf. "Deze constructieve gesprekken hebben nog niet geleid tot concrete vervolgstappen", stelt de onderneming. Sucraf zegt aandeelhouders via persberichten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op dit gebied.

Vorig jaar was Sucraf reeds benaderd door enkele partijen die interesse hadden om via Sucraf beursnotering te verkrijgen. Op dat moment vormde de patstelling op aandeelhoudersniveau nog een belangrijke hindernis. Die hindernis is sinds eind 2018 weggenomen, aldus Sucraf.