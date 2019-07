'AkzoNobel is geïnteresseerd in Axalta'

Gepubliceerd op | Views: 626

PHILADELPHIA (AFN) - Meerdere partijen, waaronder het Nederlandse AkzoNobel, hebben naar verluidt interesse in een overname van de Amerikaanse verfproducent Axalta. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Ook het Japanse Kasai Kogyo en het Amerikaanse PPG zouden overwegen om een bod uit te brengen. Bij de genoemde bedrijven wilde niemand reageren.

Er wordt de laatste tijd weer druk gespeculeerd over een deal in de verfbranche. Axalta bekijkt sinds vorige maand zijn strategische opties. Daarbij sluit het bedrijf een verkoop niet uit. Andere opties die op tafel liggen zijn doorgaan met het uitvoeren van het huidige strategische plan of het verschuiven van investeringen.

Twee jaar geleden was Axalta nog in verregaande onderhandelingen met AkzoNobel over een overname. Die gesprekken werden afgebroken toen Nippon Paint een overnamebod deed op Axalta. Gesprekken met de Japanners liepen vervolgens echter op niets uit.

Lakken voor auto's

Analisten van Credit Suisse wezen er onlangs op dat AkzoNobel nu meer kans heeft op het inlijven van Axalta dan bij de eerdere poging. Kepler Cheuvreux stelde daarnaast dat Axalta perfect zou passen bij het Nederlandse bedrijf, maar dat wel activiteiten op het gebied van lakken voor auto's verkocht zouden moeten worden bij een eventuele overname. Beide bedrijven hebben namelijk leidende posities op die markt, aldus de beleggingsadviseur.

Zelf was AkzoNobel in 2017 nog lange tijd een overnameprooi, toen branchegenoot PPG met een grote zak geld op de stoep stond. Tot aan de rechter toe werd het defensieve gedrag van AkzoNobel, dat niet overgenomen wenste te worden, bestreden. Ook de politiek roerde zich in de discussie. De topman en de financieel directeur stopten om gezondheidsredenen. Om beleggers tevreden te stellen werd later de speciaalchemietak, het huidige Nouryon, voor ruim 10 miljard euro verkocht aan investeerder Carlyle.