Iets betere marktomstandigheden bij Acomo

ROTTERDAM (AFN) - Thee-, specerijen- en notenhandelaar Amsterdam Commodities (Acomo) is er in de eerste helft van het jaar in geslaagd om de marges wat op te krikken. Het beursgenoteerde bedrijf spreekt van een "lichte verbetering" van de marktomstandigheden. Toch is de situatie nog "kwetsbaar" gezien de geopolitieke omstandigheden, en de prijzen voor voedingsgrondstoffen blijven volgens Acomo over het algemeen op een laag niveau.

De onderneming zette een omzet in de boeken van 346,2 miljoen euro. Dat is ruim 3 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebitda) ging met bijna een tiende vooruit naar 27,5 miljoen euro en onder de streep resteerde 15,8 miljoen euro, tegen een nettowinst van 15,5 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

De marktprijzen voor een aantal van de voornaamste specerijen bleven achter bij 2018, maar stabiliseerden zich tegen het einde van de verslagperiode. Volgens Acomo verschilt de situatie per product. Zo gingen de prijzen van geraspte kokos de laatste tijd wel verder omlaag. De prijzen voor eetbare zaden bleven stabiel, met goede prijsniveaus voor sommige categorieën, en de theeprijzen stonden onder druk vanwege een wereldwijd overaanbod.

Acomo stelt aandeelhouders een interim-dividend voor van 0,40 euro per aandeel. Dat is gelijk aan een jaar terug. Het bedrijf geeft geen voorspellingen voor de marktontwikkelingen en resultaten in het lopende boekjaar.