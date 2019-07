Postmates gaat in zee met Adyen

Gepubliceerd op | Views: 402

AMSTERDAM (AFN) - Adyen is door Postmates geselecteerd als betalingenverwerker. Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf zal Postmates helpen met betalingen in de Verenigde Staten. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

Postmates is een grote speler op het vlak van maaltijdbezorging, vanuit meer dan 500.000 restaurants, supermarkten en gemakswinkels, evenals traditionele retailers. Het Amerikaanse bedrijf is nu actief in ongeveer 3500 steden.