Vlak beeld op beurs Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam stond donderdag vlak, terwijl elders in Europa rode cijfers waren te zien. De zorgen over het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China bleven boven de markt hangen. Daarnaast kregen beleggers opnieuw een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten voor de kiezen van grote Europese bedrijven. Op het Damrak bleef GrandVision profiteren van overnamenieuws.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de middaghandel rond de slot stand van een dag eerder op 572,38 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 807,65 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,7 procent.

Bij de middelgrote bedrijven was GrandVision opnieuw de grote winnaar met een plus van 7,5 procent. Het moederbedrijf van optiekketens als EyeWish en Pearle bevestigde dat investeerder HAL (plus 3 procent) in gesprek is over een verkoop van zijn belang van bijna 77 procent in GrandVision aan het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica. Het aandeel steeg woensdag al 8,8 procent, na mediaberichten over een mogelijke overname.

ASML koploper

Chipmachinemaker ASML en chiptoeleverancier ASMI profiteerden van koopadviezen door KBC Securities en sterke vooruitzichten van de Taiwanese chipmaker TSMC. ASML was koploper in de AEX met een winst van 2,7 procent en in de MidKap won ASMI 2 procent. Bij de kleinere bedrijven zakte Sligro 7,4 procent. Het groothandelsbedrijf boekte in het eerste halfjaar aanzienlijk minder winst.

SAP raakte bijna 6 procent kwijt in Frankfurt. Het Duitse softwarebedrijf haalde afgelopen kwartaal minder nieuwe orders voor zijn clouddiensten binnen. Novartis klom een kleine 5 procent in Zürich. De Zwitserse farmaceut schroefde zijn financiële verwachtingen voor het hele jaar op. De Britse onlinekledingverkoper Asos kelderde rond de 17 procent na de derde winstwaarschuwing in acht maanden. De Franse maker van computerspellen Ubisoft won zo'n 4 procent dankzij beter dan verwachte omzetcijfers.

De euro noteerde op 1,1216 dollar tegenover 1,1229 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd een fractie goedkoper op 56,77 dollar. Brentolie ging juist een fractie omhoog in prijs tot 63,67 dollar per vat.