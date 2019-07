Winst zakenbank Morgan Stanley omlaag

Gepubliceerd op | Views: 652

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley heeft in het tweede kwartaal een lagere winst behaald. Net als branchegenoten op Wall Street kampte Morgan Stanley met gedaalde inkomsten uit de handel in obligaties en aandelen, zo blijkt uit cijfers van het financiële concern.

De nettowinst zakte met 10 procent tot 2,2 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder. De inkomsten gingen met 3 procent omlaag tot ruim 10,2 miljard dollar. Morgan Stanley zag de baten uit vermogensbeheer groeien, maar dat was onvoldoende om de omzetdalingen bij de handelsactiviteiten en het zakenbankieren te compenseren. Topman James Gorman sprak wel van solide resultaten bij alle divisies van de bank.