'Europese tak Accell vergroot omzet'

AMSTERDAM (AFN) - Fietsenfabrikant Accell Group zet in de eerste helft van dit jaar een hogere omzet in de boeken in zijn Europese tak vergeleken met een jaar geleden. Ook voert het bedrijf in dat onderdeel zijn brutowinst (ebit) op. Dat is de verwachting van analisten bij ING, die rekenen op een kwartaalbericht met twee gezichten. De activiteiten van het bedrijf in de Verenigde Staten noteren waarschijnlijk een operationeel verlies, maar wel kleiner dan een jaar eerder.

Het bedrijf maakt vrijdag voorbeurs zijn halfjaarlijkse resultaten bekend. De omzet bij de Europese tak groeide in de eerste zes maanden van dit jaar met 7,5 procent op jaarbasis, ramen de marktvorsers. Het merendeel hiervan zou groei op eigen kracht zijn.

De verkopen van e-bikes bleven op peil dankzij de aanhoudende sterke vraag naar deze tweewielers. Daarnaast verkocht Accell door het warme weer meer fietsen eerder in het voorjaar, en dus voordat deze in de uitverkoop gingen. Ook de recent ingevoerde importheffingen op goedkope fietsen van Aziatische makelij dragen positief bij aan de omzet, aldus de kenners.

VS

De analisten benadrukken dat de prestatie van Accell in het eerste halfjaar doorgaans bijna twee derde van de omzet bedraagt en dus de jaarlijkse resultaten kan "maken of breken".

De aandacht gaat verder uit naar het commentaar van Accell over wat er met de activiteiten in de VS gebeurt. De fietsenfabrikant kondigde begin van het jaar aan de toekomst van die tak tegen het licht te houden. ING wijst erop dat het bedrijf nu over meer financiële middelen beschikt na de verkoop van de Canadese registraties voor zijn merken eerder deze maand. Dat geld kan Accell inzetten voor een eventuele ommezwaai van de Amerikaanse divisie, schrijft de bank.