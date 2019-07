Britse winkelverkopen gaan omhoog

Gepubliceerd op | Views: 424 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN) - De detailhandelsverkopen in Groot-Brittannië zijn in juni op maandbasis met 0,9 procent gestegen. Dat meldde het Britse statistiekbureau. In de voorgaande twee maanden was hier nog een daling te zien.

Economen hadden in doorsnee een daling van de verkopen met 0,2 procent voorspeld. In mei namen de verkopen van Britse winkeliers met een herziene 0,4 procent af.