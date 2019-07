AkzoNobel neemt Franse Mapaero over

Gepubliceerd op | Views: 260 | Onderwerpen: Frankrijk

AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel neemt de Franse producent van vliegtuigcoatings Mapaero over, om zo zijn positie in de wereldwijde luchtvaartmarkt te versterken. Het is de bedoeling dat de overname in de tweede helft van dit jaar wordt afgerond. Er werden geen financiële details gemeld.

Mapaero werd in 1992 opgericht en is gespecialiseerd in duurzame en milieuvriendelijke coatings. Er werken ongeveer 140 mensen bij het bedrijf. Volgens AkzoNobel zal de overname direct bijdragen aan het behalen van de doelstellingen voor 2020.

Mapaero heeft zijn hoofdkantoor en productiefaciliteit in Pamiers, ten zuiden van Toulouse. Ook heeft de onderneming verkoopkantoren in Seattle, Hongkong, Groot-Brittannië en Duitsland. Topman Eric Rumeau van Mapaero sprak van een goede match met AkzoNobel.