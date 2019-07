Gepubliceerd op | Views: 715

AMSTERDAM (AFN) - Ajax en Juventus hebben dan eindelijk de transfer van Matthijs de Ligt afgerond. De 19-jarige verdediger verhuist voor 75 miljoen euro van Amsterdam naar Turijn. De international van Oranje ondertekende bij de Italiaanse kampioen een contract voor vijf jaar.

Ajax ontvangt de transfersom niet in één keer, maar gespreid over vijf jaar. De Amsterdamse club verkocht deze zomer ook Frenkie de Jong voor 75 miljoen euro. De middenvelder verhuisde naar FC Barcelona. De transfersom van De Jong kan via bonussen nog oplopen tot 86 miljoen.

De Ligt debuteerde op 21 september 2016 in het eerste elftal van Ajax. Hij luisterde zijn debuut in de bekerwedstrijd tegen Willem II (5-0) direct op met een doelpunt. De verdediger groeide al snel uit tot een vaste waarde en was afgelopen seizoen zelfs aanvoerder van het elftal dat in eigen land de 'dubbel' veroverde en in de Champions League maar net naast een finaleplaats greep. Ajax schakelde in de kwartfinales Juventus uit, met dank aan een rake kopbal van De Ligt in Turijn (1-2). De zeventienvoudig international speelde 117 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax en daarin maakte hij dertien doelpunten.

Golden Boy

Zo'n beetje alle Europese topclubs zaten deze zomer achter de verdediger aan, die eind vorig jaar tot 'Golden Boy' (grootste talent) van Europa werd uitgeroepen. Paris Saint-Germain en FC Barcelona waren ook concreet, maar De Ligt gaat naar Juventus, waar hij teamgenoot wordt van onder anderen Cristiano Ronaldo. De Portugees vroeg hem enkele weken geleden direct na de finale van de Nations League al naar Turijn te komen.

De Ligt werd woensdag medisch gekeurd en zal donderdag voor het eerst meetrainen met de 'Oude Dame'. Maurizio Sarri, de nieuwe trainer van Juventus, vliegt binnenkort met zijn selectie naar Azië voor een reeks oefenwedstrijden. Na acht landstitels op rij zal ook komend seizoen het winnen van de Champions League het belangrijkste doel van de zwart-witte formatie uit Turijn zijn.