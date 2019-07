'NSI overtreft verwachtingen'

Gepubliceerd op | Views: 529

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedfonds NSI heeft over het eerste halfjaar een hogere waarde van zijn bezittingen gerapporteerd dan analisten van ING hadden voorzien. Op vlak van leegstand en winst presteerde de onderneming als verwacht, aldus de kenners.

De nettovermogenswaarde per aandeel kwam neer op 43,60 euro, terwijl marktvorsers van de bank op 40,40 euro hadden gerekend. ING is ook positief over de relatief lage schuldenlast van NSI. In een bredere context verwachten analisten van ING bovendien positieve effecten van de sterke Amsterdamse markt voor kantoorpanden, die naar verwachting de gehele Nederlandse markt een impuls geeft.

ING hanteert een hold-advies en koersdoel van 40 euro voor NSI. Het aandeel noteerde donderdag omstreeks 09.40 uur vrijwel vlak op 38,25 euro.