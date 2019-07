Danske rekent op hogere kapitaalbuffer

Gepubliceerd op | Views: 440

KOPENHAGEN (AFN/BLOOMBERG) - Danske Bank is in gesprek met de Deense financiële toezichthouder over het aanleggen van hogere buffers. De bank verwacht dat het tussen de 4 en 7 miljard Deense kroon extra apart moet zetten.

In de witwaszaak waar de Deense bank al geruime tijd bij betrokken is, is weinig nieuws te melden. Wel blijven klanten vertrekken bij de bank, hoewel het tempo van de uitstroom terugloopt.

Die uitstroom had wel tot gevolg dat de winst van Danske in het eerste halfjaar daalde naar 7 miljard Deense kroon (ongeveer 937 miljoen euro) van 9,2 miljard kroon een jaar eerder. De totale baten bleven vrijwel gelijk.