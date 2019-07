Protesten Hongkong remmen Richemont

Gepubliceerd op | Views: 381

GENÈVE (AFN) - De Zwitserse producent van luxegoederen Richemont heeft in het afgelopen kwartaal last gehad van de protesten in Hongkong. Eerder deze week gaf branchegenoot Swatch ook al aan dat de onlusten daar de verkopen niet ten goede waren gekomen.

Richemont zag desalniettemin de omzet met 12 procent stijgen tot 3,7 miljard euro. De verkopen waren goed in Azië, met uitzondering van Hongkong, de belangrijkste exportmarkt voor Zwitserse horloges. In China deden met name sieraden van Cartier en Van Cleef & Arpels het goed. Sieraden zijn inmiddels net zo belangrijk als horloges voor Richemont.