'Lager begin voor Amsterdamse beurs'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal donderdag waarschijnlijk lager beginnen. Ook elders in Europa lijken de beurzen met verliezen te openen in navolging van de negatieve stemming in Azië en New York. Beleggers krijgen opnieuw een flinke stroom aan kwartaalresultaten voor de kiezen van grote Europese bedrijven als Novartis, SAP en Richemont.

Op het Damrak kwamen vastgoedfonds NSI en groothandelsbedrijf Sligro met cijfers. NSI behaalde in het afgelopen halfjaar lagere huurinkomsten dan een jaar eerder. De daling is het gevolg van het afstoten van bepaalde panden, om de opbrengsten vervolgens in nieuw vastgoed te investeren met een lager rendement. De vastgoedinvesteerder handhaafde verder de winstverwachting voor het lopende jaar.

Sligro boekte in het eerste halfjaar aanzienlijk minder winst. Het groothandelsbedrijf had last van een moeizame markt en hogere kosten. Ook zijn de kosten die het bedrijf maakt met zijn centrale organisatie nog niet zo ver gedaald als Sligro had gewild na het afstoten van zijn supermarkttak EMTÉ.

SAP

GrandVision blijft eveneens in de schijnwerpers staan. Het moederbedrijf van optiekketens als EyeWish en Pearle bevestigde woensdag na sluiting van de beurs dat investeerder HAL in gesprek is over een verkoop van zijn belang van bijna 77 procent in GrandVision aan het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica. Het bedrijf gaf aan dat wordt gemikt op een overnameprijs van circa 28 euro per aandeel. GrandVision steeg woensdag al 8,8 procent tot 22,90 euro, na berichtgeving door persbureau Bloomberg over een mogelijke overname.

Het Duitse softwarebedrijf SAP heeft minder nieuwe orders voor zijn clouddiensten binnengehaald in het tweede kwartaal. De groei van het aantal klanten kwam uit op 15 procent in de maanden april tot en met juni, terwijl het bedrijf in de eerste drie maanden nog een toename van 26 procent rapporteerde. SAP zet vol in op de overgang naar cloudsoftware.

Novartis

De Zwitserse farmaceut Novartis heeft zijn financiële verwachtingen voor heel het jaar opgeschroefd. Het concern voerde in het tweede kwartaal zijn omzet op, maar zag de winst wel lager uitvallen dan vorig jaar.

De Europese beurzen sloten woensdag overwegend lager. De AEX-index klom 0,2 procent tot 572,34 punten, geholpen door een flinke koerswinst van ASML. De MidKap zakte 0,3 procent tot 808,92 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,8 procent. Ook Wall Street ging omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 27.219,85 punten. De brede S&P 500 zakte 0,7 procent en technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,5 procent.

De euro was 1,1238 dollar waard, tegen 1,1229 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd een fractie goedkoper op 56,77 dollar. Brentolie klom 0,3 procent in prijs tot 63,82 dollar per vat.