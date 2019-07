Farmaceut Novartis kijkt positiever vooruit

Gepubliceerd op | Views: 785

BASEL (AFN) - Novartis heeft zijn financiële verwachtingen voor heel het jaar opgeschroefd. De Zwitserse farmaceut voerde in het tweede kwartaal zijn omzet op, maar zag de winst wel lager uitvallen dan vorig jaar.

De totale opbrengsten stegen met 4 procent tot bijna 11,8 miljard dollar. Daarbij deed Novartis in het bijzonder goede zaken met zijn middelen Entresto, tegen chronisch hartfalen, en Cosentyx, dat onder andere tegen reumatische aandoeningen wordt ingezet.

De nettowinst van Novartis kwam uit op 2,1 miljard dollar, bijna driekwart minder dan een jaar eerder. Dat komt onder andere doordat het bedrijf destijds zijn belang in een samenwerkingsverband verkocht. Een eenmalige bate door de spin-off van Novartis' oogzorgdivisie in het voorbije kwartaal is overigens niet bij de winst meegerekend.

Voor het lopende boekjaar rekent Novartis nu op een omzetgroei tegen gelijke wisselkoersen met een hoog enkelcijferig percentage, waar eerder van een middelhoog groeicijfer werd uitgegaan. De farmaceut is ook positiever over zijn operationele winst uit kernactiviteiten en verkopen van innovatieve middelen.