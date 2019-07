Aantal werkenden neemt toe

De horeca, supermarkten, bouwmarkten, Mc Donalds, kledingwinkels en bijv. voedselbezorgbedrijven draaien grotendeels op scholieren tot maximaal 18 jaar.



Allemaal hebben ze een nul-uren contract.

Hoe goedkoper hoe beter.



En wat te denken van alle "gratis" stagiaires.



De kop van dit artikel is eigenlijk niets anders dan fake-nieuws.



Maar wees gerust, een nieuwe crisis is in de maak.