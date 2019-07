Internethandelaar eBay verhoogt winstraming

Gepubliceerd op | Views: 13

SAN JOSE (AFN) - De Amerikaanse internethandelaar eBay verhoogt zijn winstverwachting voor het hele jaar. Dat liet eBay woensdag weten na het sluiten van de aandelenbeurzen in New York.

De aangepaste winst per aandeel zal nu volgens eBay uitkomen in een bandbreedte van 2,70 tot 2,75 dollar per aandeel. Eerder werd gerekend op 2,64 tot 2,70 dollar per aandeel. De omzet zal over het hele jaar uitkomen rond de 10,8 miljard dollar, denkt het Californische bedrijf. In het tweede kwartaal steeg de omzet met 2 procent tot 2,7 miljard dollar. De nettowinst was 589 miljoen dollar tegen 533 miljoen dollar een jaar eerder.

De cijfers en vooruitzichten van eBay vielen goed bij beleggers op Wall Street. In de handel nabeurs ging het aandeel flink omhoog.