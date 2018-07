Kleine winst voor Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 312

NEW YORK (AFN/RTR) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend licht hoger gesloten. Beleggers verwerkten een miljardenboete die Google van de Europese Commissie kreeg. Amazon was na een succesvolle Prime Day even meer dan 900 miljard dollar waard.

Ook kauwden beleggers op cijfers van onder meer Morgan Stanley, United Continental en Abbott Laboratories.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 25.199,29 punten. De brede S&P 500 kreeg er 0,2 procent bij tot 2815,62 punten en techbeurs Nasdaq bleef vrijwel vlak op 7845,45 punten.

Brussel legde Alphabet-dochteronderneming Google een boete op van 4,3 miljard euro. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd zijn dominante marktpositie met het mobiele besturingssysteem Android te misbruiken. Google kondigde aan in beroep te gaan tegen de straf. Het aandeel Alphabet sloot vrijwel gelijk aan de openingskoers.

Amazon

Onlinewinkel Amazon (min 0,1 procent) maakte bekend dat zijn koopjesfestijn Prime Day het grootste evenement was in zijn geschiedenis en dat er ruim 100 miljoen producten werden verkocht. Precieze omzetcijfers maakte Amazon niet bekend. De beurswaarde van Amazon kwam even boven de 900 miljard dollar uit, iets wat alleen Apple eerder lukte.

Morgan Stanley heeft de afgelopen tijd fors meer winst gemaakt dan een jaar eerder. Het financiële concern profiteerde onder meer van de toegenomen activiteit op de financiële markten en van belastingverlagingen. Morgan Stanley won 2,8 procent.

Euro

Farmaceut Abbott Laboratories (plus 3,1 procent) stelde de verwachtingen voor het hele jaar naar boven toe bij. Dat deed ook luchtvaartmaatschappij United Continental (plus 8,8 procent) die met beter dan verwachte resultaten op de proppen kwam.

Elon Musk heeft excuses aangeboden aan de Britse reddingsduiker in Thailand die hij uitmaakte voor pedofiel. De topman van Tesla (plus 0,4 procent) had veel kritiek gekregen na zijn uitbarsting die ook gevolgen had voor de koers van zijn bedrijf. Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van miljardair Warren Buffett, won 5,3 procent na een wijziging in het aandeleninkoopbeleid.

De euro was 1,1642 dollar waard tegen 1,1640 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder tot 68,89 dollar per vat. Brentolie ging voor 72,92 dollar van de hand, een stijging van 1,1 procent.