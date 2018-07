'Groei economie VS loopt tegen grenzen aan'

Gepubliceerd op | Views: 429 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse economie groeit nog wel, maar loopt soms tegen grenzen aan. Veel bedrijven hebben inmiddels moeite om personeel te vinden en dat hindert de groei, valt te lezen in het woensdag door de Federal Reserve gepubliceerde zogeheten Beige Book.

Ook maken veel producenten zich zorgen om de door president Donald Trump ingestelde importheffingen, waardoor prijzen van grondstoffen omhoog gaan.

Eerder op de dag stond Fed-president Jerome Powell voor de bankencommissie van het Huis van Afgevaardigden. Daar was hij ook kritisch over de gevolgen van de tarieven voor de economie. Powell zei toen tegen de volksvertegenwoordigers dat protectionisme slecht kan zijn voor de economische groei en lonen. ,,In algemene zin groeien landen die open staan voor handel sneller.''

Enquêtes

De studie over de stand van zaken in de Amerikaanse economie is samengesteld op basis van enquêtes door de regionale centrale banken. De gegevens zijn verzameld in juni en de eerste week van juli. Beleggers houden het Beige Book altijd sterk in de gaten omdat ze daaruit mogelijk een duidelijker beeld kunnen krijgen over de toekomst van het rentebeleid.

Er wordt rekening mee gehouden dat de Fed nog één of twee keer dit jaar een renteverhoging doorvoert.