Wall Street begint voorzichtig aan de handel

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag zonder grote koersbewegingen geopend. Beleggers verwerken een miljardenboete die Google van de Europese Commissie kreeg. Ook kauwen ze op cijfers van onder meer Morgan Stanley, United Continental Holdings en Abbott Laboratories.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond kort na de opening een fractie hoger op 25.134 punten. De brede S&P 500 kreeg er 0,1 procent bij tot 2811 punten en techbeurs Nasdaq ging naar 7863 punten, een stijging van 0,1 procent.

De Europese Commissie legde Alphabet-dochteronderneming Google een boete op van 4,3 miljard euro. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd zijn dominante marktpositie met het mobiele besturingssysteem Android te misbruiken. Overigens hing de boete al langer in de lucht, maar was de hoogte nog onduidelijk. Google maakte bekend in beroep te gaan tegen de straf. Alphabet werd 0,2 procent meer waard.

Abbott Laboratories

Morgan Stanley heeft in het afgelopen kwartaal fors meer winst gemaakt dan een jaar eerder. Het financiële concern profiteerde onder meer van de toegenomen activiteit op de financiële markten en van de Amerikaanse belastingverlagingen. De aandelen van de Amerikaanse bank werden 3,6 procent duurder.

Farmaceut Abbott Laboratories (plus 3,2 procent) stelde de verwachtingen voor het hele jaar naar boven toe bij. Dat deed ook luchtvaartmaatschappij United Continental (plus 4,5 procent) dat dinsdag nabeurs met beter dan verwachte resultaten op de proppen kwam.