'Aandacht voor Google op Wall Street'

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York staan woensdag voor een vrij vlakke opening. Er zal vooral aandacht zijn voor Google dat een Europese miljardenboete kreeg. Verder reageren beleggers op cijfers van onder meer Morgan Stanley, United Continental Holdings en Abbott Laboratories.

De Europese Commissie legde Alphabet-dochteronderneming Google een boete op van 4,3 miljard euro. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd zijn dominante marktpositie met het mobiele besturingssysteem Android te misbruiken. Overigens hing de boete al langer in de lucht, maar was de hoogte nog onduidelijk. Google maakte bekend in beroep te gaan tegen de straf.

Morgan Stanley heeft in het afgelopen kwartaal fors meer winst gemaakt dan een jaar eerder. Het financiële concern profiteerde onder meer van de toegenomen activiteit op de financiële markten en van de Amerikaanse belastingverlagingen. De cijfers van de Amerikaanse bank waren beter dan de gemiddelde verwachting van analisten.

Elon Musk

Abbott Laboratories staat voor een hoger opening, nadat de farmaceut de verwachtingen voor het hele jaar naar boven toe bijstelde. Dat deed ook luchtvaartmaatschappij United Continental dat dinsdag nabeurs met beter dan verwachte resultaten op de proppen kwam. Na de slotbel wordt het ook druk met cijferpublicaties van bijvoorbeeld IBM, American Express en eBay.

Daarnaast kan Elon Musk weer op belangstelling rekenen. De topman van Tesla heeft excuses aangeboden aan de Britse reddingsduiker in Thailand die hij uitmaakte voor pedofiel. Musk had veel kritiek gekregen na zijn uitbarsting over de vrijwilliger. Dat had ook negatieve gevolgen voor de koers van Tesla.

Automaker Ford maakte bekend 550.000 auto's in de VS terug naar de garage te roepen vanwege mogelijke problemen met de transmissie.

Dow Jones

Op macro-economisch gebied zijn er tegenvallende gegevens over onder meer de Amerikaanse woningbouw. De Fed komt later op de dag met zijn Beige Book dat inzage geeft in de staat van de Amerikaanse economie. Fed-preses Jerome Powell spreekt later op woensdag het Huis van Afgevaardigden toe.

De beurzen op Wall Street sloten dinsdag met winst. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 25.119,89 punten. De brede S&P 500 klom 0,4 procent tot 2809,55 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,6 procent tot 7855,17 punten.