Woningbouw VS zakt in

Lies!



Ik rijd hier nu rond in de USA, van oost naar west en van noord naar zuid. Echt overal worden nieuwe woonwijken uit de grond gestampt. Chicago, Detroit, Salt Lake City,Boston, Twin cities. Overal zijn ze in de binnensteden aan het remodellen geslagen. Ook in de kleinere steden en gehuchten worden er nieuwe woonwijken uit de grond gestampt.

Niet normaal. Contractors en subcontractors zitten tot over hun oren in het werk.

Overal zoeken ze personeel.





Dit huizenbericht is gebasseert op 1 maand!



Wordt volgende maand gewoon weer positief herzien.

Het gaat echt goed, op economisch vlak, hier, dat is te zien.

leuk die bestaande projecten die u beschrijft, maar het gaat over nieuwe aanwas. Recentelijk is de rente weer wat gestegen in de VS en dat is vaak wel een rem op de nieuwe aanwas.En uw verhaal kon u tien jaar geleden ook toepassing net voor de huizencrisis. Iedereen dolenthousiast. Tot over de oren in de schuld want het vooruitzicht was zo geweldig. Onze economie blijft een vorm van piramidespel. Zodra er geen nieuwe deelnemers meer toetreden of de bestaande economische slaven minder leencapaciteit krijgen, stort het hele rommeltje weer in...