Tesla USA heeft besloten ene fabriek te bouwen in China waar veel van de Tesla's gebouwd gaan worden. Dit is voor Tesla goedkoper dan onderdelen uit China importeren tegen hoger tarieven.



Slim.

Dit kost werkgelegenheid in de USA, en heeft invloed op de algehele economie en speciaal in het Tesla gebied.



Trump jaagt eigen bedrijven de deur uit en buitenlandse bedrijven willen wellicht geen of minder zaken meer met USA doen.