Nieuwe megaboete Google breekt record

Woohoo... zijn wij even "tough on tech" in de EU. Dat vermaledijde Google, dat zo maar oneerlijk concurreert met Android.



Maar dan lees ik de redenen waarom, en denk ik... welke nadelen heb ik als klant nou echt ondervonden? Is het voor mij echt een probleem dat ik de google browser op mijn telefoon heb? Ik heb er ook een samsung browser op, een onding dat ik nooit gebruik maar niet kan verwijderen. Moet Samsung dan ook een megaboete krijgen? Of is dit vooral heel stoer doen tegen Google in de wetenschap dat er toch niets verandert?