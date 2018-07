'Handelskift sloopt vertrouwen wereldeconomie'

Gepubliceerd op | Views: 338

PEKING (AFN/RTR) - De wereldwijde handelsoorlog die door de Verenigde Staten in gang is gezet is de grootste ,,vertrouwensmoordenaar" voor de wereldeconomie. Dat staat in een verklaring van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens het departement zal ,,de hele wereld" terugslaan als de Amerikanen hogere importtarieven blijven opleggen.

Volgens de Chinezen verzinnen de Amerikanen keer op keer redenen om maar met hoger tarieven op de proppen te komen, waaronder die van de nationale veiligheid die in het geding zou zijn.

De VS en China hebben over en weer voor 34 miljard dollar aan importtarieven opgelegd. De Amerikaanse president dreigt met meer maatregelen, tenzij Peking instemt met wijzigingen in de regels over intellectuele eigendommen en subsidieregels voor de hoogtechnologische industrie.